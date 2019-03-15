Son Dakika Haberleri: Gençlerde İşsizliği Önleyecek Uluslararası Proje

Gençlerde İşsizliği Önleyecek Uluslararası Proje

1 saat önce

Akdeniz Natürel Yaşam Derneği (NATURELDER) Başkanı Avni Taşyürek, gençlerde işsizliğin önüne geçmek ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin de arasında olduğu 6 ülkeden 7 kurumla proje geliştirdiklerini bildirdi.

Gençlerde İşsizliği Önleyecek Uluslararası Proje, System.String[]
Akdeniz Natürel Yaşam Derneği (NATURELDER) Başkanı Avni Taşyürek, gençlerde işsizliğin önüne geçmek ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin de arasında olduğu 6 ülkeden 7 kurumla proje geliştirdiklerini bildirdi.

Taşyürek, yaptığı açıklamada, gençlerde işsizliğine çare bulmak amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 Avrupa ülkesinden 7 ortak Erasmus değişim projesi kapsamında "Biz4Fun - Let's have fun with the business start-up" projesiyle özellikle tecrübesiz gençlerin iş piyasasındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla konsorsiyum oluşturduğunu bildirdi.

Proje ortağının Türkiye, Slovakya, Romanya, Yunanistan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti olduğunu ve projeyi hayata geçirmek amacıyla Slovakya'nın Nitra kentinde bir araya gelerek ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildiren Taşyürek, şunları kaydetti:

"Projemizin 253 bin 596 avroluk bütçesi var. Projenin amacının halihazırda çalışmakta olan ancak becerilerini ve girişimcilik yeteneklerini arttırma şansı arayan gençlere yardımcı olmaya yönelik. Gençlerin çok çeşitli fikirleri var ancak cesaret, fon ve kapasite eksikliklerinden dolayı bu fikirlerin projeye dönüştüremiyor. Bu nedenle fikirlerin ön plana çıkması için bu proje ortaya çıktı."

Taşyürek, projede gençlerin girişimcilik hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenebilecekleri, üç boyutlu bir platform oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Erasmus, Avrupa, Akdeniz, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı Chelsea, Napoli ve Valencia Avrupa Liginde Çeyrek Finalde

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar 9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:42:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerde İşsizliği Önleyecek Uluslararası Proje
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]