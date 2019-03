Gençlerde İşsizliği Önleyecek Uluslararası Proje

Akdeniz Natürel Yaşam Derneği (NATURELDER) Başkanı Avni Taşyürek, gençlerde işsizliğin önüne geçmek ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin de arasında olduğu 6 ülkeden 7 kurumla proje geliştirdiklerini bildirdi.

Taşyürek, yaptığı açıklamada, gençlerde işsizliğine çare bulmak amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 Avrupa ülkesinden 7 ortak Erasmus değişim projesi kapsamında "Biz4Fun - Let's have fun with the business start-up" projesiyle özellikle tecrübesiz gençlerin iş piyasasındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla konsorsiyum oluşturduğunu bildirdi.



Proje ortağının Türkiye, Slovakya, Romanya, Yunanistan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti olduğunu ve projeyi hayata geçirmek amacıyla Slovakya'nın Nitra kentinde bir araya gelerek ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildiren Taşyürek, şunları kaydetti:



"Projemizin 253 bin 596 avroluk bütçesi var. Projenin amacının halihazırda çalışmakta olan ancak becerilerini ve girişimcilik yeteneklerini arttırma şansı arayan gençlere yardımcı olmaya yönelik. Gençlerin çok çeşitli fikirleri var ancak cesaret, fon ve kapasite eksikliklerinden dolayı bu fikirlerin projeye dönüştüremiyor. Bu nedenle fikirlerin ön plana çıkması için bu proje ortaya çıktı."



Taşyürek, projede gençlerin girişimcilik hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenebilecekleri, üç boyutlu bir platform oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

