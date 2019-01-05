Gençlerde Kalp Krizi Daha Ölümcül Seyretmektedir"

Memorial Dicle
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ
, "Gençlerde kalp krizi yaşlılara göre daha ölümcül seyretmektedir. Gençlerin damarlarının yan dalları yaşlılara göre yok denecek kadar azdır. Yaşlı birisi kalp krizi yaşadığı zaman ana damar tıkansa bile yan damardan beslenebiliyor." dedi.
Akdağ, yaptığı açıklamada, kalp krizinin ülkede ve dünyada en sık ölüm nedenlerinden olduğunu, kalp krizi ve hastalığı denince akıllara ileri yaş grubu geldiğini ancak değişen yaşam koşulları nedeniyle kalp krizinin daha erken yaşlarda görülmeye başlandığını söyledi.
30-40 yaşlarında kalp hastalığı ve krizinin tüm hastaların yarısını kapsamaya başladığını belirten Akdağ, şöyle konuştu:
"Hatta bazen çok küçük yaşta hastalarla karşılaşmaktayız. Geçtiğimiz günlerde 9 yaşında bir çocuk kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu nedenle vatandaşların daha dikkatli, tedbirli ve bilinçli olmasını istiyoruz. Kalp hastalığı sanki 50-60 yaşlarında görülen bir hastalıkmış gibi bakılıyor. Bu bakış açısının değişmesi lazım. Özellikle ailesinde, genetik yapısında kalp hastalığı ve kan yağı yüksek olanların mutlaka yılda bir kez taramadan geçmesi lazım. Erken yorulma, göğüs ağrısı ve darlığı ile çarpıntı yaşayan vatandaşlar bu durumu ihmal etmemelidir."