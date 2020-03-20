'Gençlerde koronavirüs korkusu, yaşlılardan fazla' - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Gençlerde koronavirüs korkusu, yaşlılardan fazla' - Son Dakika

'Gençlerde koronavirüs korkusu, yaşlılardan fazla'

6 saat önce

KAYSERİ'de, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs nedeniyle korku ve kaygı düzeyinin arttığını belirterek, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi, yaşlılardan daha fazla" dedi.

'Gençlerde koronavirüs korkusu, yaşlılardan fazla', System.String[]

KAYSERİ'de, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs nedeniyle korku ve kaygı düzeyinin arttığını belirterek, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi, yaşlılardan daha fazla" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs salgınının psikolojik etkileriyle ilgili açıklama yaptı. Basında çıkan haberler ile fazla bilginin, toplumda kaygı ve korkuyu artırdığını dile getiren Karayağız, bundan en fazla çocukların, altta yatan ruhsal hastalığı bulunanların ve sağlık çalışanlarının etkilendiğini söyledi. Yaş ortalaması bakımından değerlendirildiğinde gençlerdeki kaygı ve korku düzeyinin, yaşlılara oranla daha yüksek olduğunu belirten Dr. Karayağız, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi yaşlılardan daha fazla. Yaşlı kesim, görece sosyal anlamda bir statüye ulaşmış, istediklerini elde etmiş ve hedeflerine ulaşmış, mutlu kişilerden oluşuyor. Bu nedenle gençlere göre psikolojik olarak sağlam durmalarının, gerekli ve geçerli bir nedeni bulunuyor. Gençlerin ise hayata dair yapacağı çok şey var. Korku ve kaygı düzeylerinin fazla olmasının nedeni de bu" diye konuştu.

'BAŞKALARININ HAYATINI RİSKE ATMAK DOĞRU DEĞİL'

Bu düşünceyle hareket eden yaşlıların, salgın sürecindeki kurallara daha az dikkat edebileceği için başkalarının hayatlarını tehlikeye atabileceğini kaydeden Karayağız, "Yaşlılarımız şunu unutmasınlar; elbette ki daha güçlü ve daha iyiler ama dokunulmaz değiller. Bu hastalıkta elbette panik yapmayalım ama gerekli tedbirleri de alalım. Bir kişinin kendi canını hiçe sayması bir nokta, bir de kendi çevresindeki insanların canını hiçe sayması ve onlara zarar vermesi ayrı bir nokta. İyi olduklarını, hayata dair çoğu şeyi halletmiş olduklarını, yaş itibarıyla gelecek kaygılarının olmadığını düşünmeleri, güzel ama bu tutumlarıyla başkalarının hayatlarını riske atmak doğru değil" dedi.

Dr. Şaban Karayağız, bu süreçte denge sağlamaya çalışmanın da çok önemli olduğunu belirterek, "Aşırı abartılı davranmayacağız ama çok rahat da olmayacağız. 'Bana bir şey olmaz' diyor. Niye? Sen de hepimiz gibi insansın. Bu süreçte bilgi alacağımız yerlere dikkat etmek de çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgileri baz alıp onların söylediği tedbirlere uymaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:35 Kaynak: DHA

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