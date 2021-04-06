Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı - Son Dakika

Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı

06.04.2021 10:43

Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı.

Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişilerin son 1 ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının ise arttığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif koronavirüs vakaları içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. İlhan, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılandılar. 20 ile 60 yaş arası vatandaşlarımız daha çok dolaşımda bulunuyor, enfekte olma riskleri daha yüksek. Bir de bunlara üçüncü olarak mutant virüs eklenince genç nüfustaki vaka oranları arttı dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun aktif vakalar içindeki oranının artmasının 3 nedeni olduğunu söyledi. Gençlerdeki vaka artışına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan, Avrupa'da ve Türkiye'de vakaların arttığını belirtti. İlhan, Dolaşımın devam etmesi, insanların toplu olarak bir arada bulunmaları. Bir arada bulunmalar, evlerde de olabiliyor, sosyal mekanlarda da olabiliyor. İnsanlar bir araya gelince ister istemez vakalar artıyor. Bir de mutant virüsün bakan beyin ifadesiyle yüzde 75'ten fazla olduğunu düşününce o zaman bulaşın çok daha fazla miktarda olduğunu düşünmek mümkün. Deyim yerindeyse sinerjik etki yapıyor. Hem dolaşım artıyor hem de mutant virüs var olduğu için vakalar artıyor dedi.

'GENÇ NÜFUSTA VAKA ARTIŞININ 3 NEDENİ VAR'

Prof. Dr. İlhan, vakalardaki yaş dağılımına ilişkin, Burada vakaların yaş dağılımı değişiyor mu Şöyle bir algı var, 'Artık koronavirüs gençlerde hastalık yapıyor' diye. Bunu yanılgıya düşmemek için iyi yorumlamak gerekiyor. Biliyorsunuz, 65 yaş üzeri büyüklerimizi aşıladık. Şu anda 60 yaş üzeri aşılama devam ediyor. 65 yaş üzeri büyükler aşılandıkları için enfekte olsalar bile hastalığı hafif geçiriyorlar. Evet, gençlerde daha çok görünüyor, 20 ile 60 yaş arasında. Neden genç nüfus daha çok hasta 65 yaş üzeri aşılandığı için o yaştaki vatandaşlarımızda hastalık daha az görülüyor. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlarımız daha çok evdeler halihazırda. Bunun ötesinde 20 ile 60 yaş arası vatandaşlarımız daha çok dışarıdalar, daha çok dolaşımda bulunuyorlar. Enfekte olma riskleri daha yüksek. Bir de bunlara üçüncü olarak mutant virüs eklediğimizde, dolaşımın da daha fazla olduğunu düşündüğümüzde mutant virüs bunun üzerine sinerjik etki yapıyor. 20 ile 60 yaş arasında daha fazla sayıdaki kişide de hastalık ortaya çıkıyor diye konuştu.

'GENÇLERDE MUTANT VİRÜSÜN GÖRÜLMESİ DOĞAL SONUÇ'

Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün daha çok gençlerde görülüp görülmediğiyle ilgili Bir yerde ne kadar çok dolaşım varsa virüs bulaşının o kadar fazla olduğunu, insanlar ne kadar çok kapalı ortamlarda bir araya geliyorsa virüs bulaşının fazla olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Haliyle gençlerin daha çok dolaşımda olduğunu, daha çok bir arada olduğunu da biliyoruz. Bunun üzerine de mutant virüsün bulaştırıcılığı eklenince gençlerde mutant virüs bulaşının daha fazla olması ve onlarda da mutant virüsün daha fazla görülmesi çok doğal sonuç dedi.

'DAHA KISA ZAMANDA BULAŞIYOR'

Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün bulaştırıcılık özelliğinin fazla olduğunu anımsatarak, Bulaştırıcılığı azaltacak yaklaşımlar yapmak gerekiyor. Daha kısa sürede bulaşıyor. Maskeyi iki ya da tek takmak arasında çok da fark yok. Önemli olan maskeyi doğru takmak. Bir vatandaşımız toplu taşıma ile işe gidip geliyorsa ya da girdiği market çok kalabalıksa çift maske takabilir. Bunun yanı sıra yaz da geliyor, kapalı alanları havalandırmak gerekiyor, bu çok önemli. Bu evlerimiz için de iş yerlerimiz için de sosyal alanlar için de geçerli. Daha az virüs ile bulaştığı için daha az yoğunluktaki virüs ile bulaştığı için mutant virüsün daha kısa zamanda bulaştığını söyleyebiliriz ama net bir rakam söylemek mümkün olmaz diye konuştu.

Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı
Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı

Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Mutant, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gençlerde vaka artışının 3 nedeni Mutasyon, aktif yaşam, 65 yaş üstüne aşı - Son Dakika


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