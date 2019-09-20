Son Dakika Haberleri: Gençlerden Akademi Lise'ye yoğun ilgi
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Gençlerden Akademi Lise'ye yoğun ilgi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselere yeni dönem için gençlerden yoğun ilgi var.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselere yeni dönem için gençlerden yoğun ilgi var.


Öğrenciler, bu yıl Akademi Lise'deki ücretsiz eğitim hizmetinden yararlanmak için adeta birbirleriyle yarışırken, Akademi Lise'ye toplamda 8 bin öğrenci ön kayıt yaptırdı.


Ücretsiz ve kaliteli eğitim


Gençlerin Akademi Lise'ye olan bu ilgisi çok yoğun olurken. Akademi Liseler özellikle son yıllarda ortaya koyduğu ücretsiz ve kaliteli eğitim ile öğrencilerin vazgeçilmez adresi oluyor.


Körfez'e Akademi Lise


Lise okuyan gençlerin hem derslerinde hem de üniversiteye hazırlıklarında önemli rol oynayan Akademi Lise bu yıl yine İzmit, Gebze, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük ve Derince şubelerinde faaliyet gösterecek. Akademi Lise bu yıl ilk defa Körfez ilçesinde öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.


Kayıtlar sona erdi


Akademi Lise için kayıt süresi 13 Eylül Perşembe günü sona erdi. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. Akademi Lise'deki yeni eğitim dönemi 24 Eylül'de başlayacak.


Başarılı olmak zorundalar


Öğrencilerin Akademi Lise'ye girmek için ise başvuru yapmaları yeterli olmuyor. Ön kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde mesaj sistemi ile taraflarına belirtilen saatlerde Akademi Liseler'de sınava girdi. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, Akademi Lise'de eğitim görmeye hak kazanacak.


Akademi lise şubeleri


Akademi Liselerden, 9-10-11 ve 12.sınıf ve mezun öğrenciler yararlanabilecek. Başvurularını gerçekleştirip, merkezlerde verilen tüm hizmetler için ayrıca detaylı bilgi almak isteyen veliler ve öğrenciler İzmit, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük, Gebze ve Derince şubelerine giderek bilgi alabilecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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