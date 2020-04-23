GENÇLERDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN'A ÖZEL BİSKÜVİ, ÇİKOLATA, ŞEKER DOLU 'MUTLULUK KOLİSİ' - Son Dakika

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GENÇLERDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN'A ÖZEL BİSKÜVİ, ÇİKOLATA, ŞEKER DOLU 'MUTLULUK KOLİSİ'
6 saat önce
Sultangazi'de bir grup genç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara bisküvi, çikolata, şeker dolu "mutluluk kolisi" kolisi dağıttı.
Sultangazi'de bir grup genç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara bisküvi, çikolata, şeker dolu "mutluluk kolisi" kolisi dağıttı.Sultangazi'de bir araya gelen bir grup genç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklar için hazırladıkları ve ismini "mutluluk kolisi" adını koydukları kolileri çocuklara dağıttı. Gezgin gençlerden oluşan 'GEZGİNEU' isimli grup üyeleri yaklaşık 130 çocuğa içerisinde bisküvi, çikolata, şeker gibi bir çok yiyeceğin olduğu koliler hazırladı. Kapı kapı dolaşan gençler hazırladıkları kolileri dağıttı. Çocuklara bayrakta hediye eden gençler çocukların bayramlarını kutladı. Kolileri alan çocukların mutlulukları kameraya yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:29 Kaynak: DHA
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