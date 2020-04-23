Gençlerden çocuklara 23 Nisan'a özel bisküvi, çikolata, şeker dolu 'mutluluk kolisi' - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bir grup genç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara bisküvi, çikolata, şeker dolu "mutluluk kolisi" kolisi dağıttı.

Sultangazi'de bir araya gelen bir grup genç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklar için hazırladıkları ve ismini "mutluluk kolisi" adını koydukları kolileri çocuklara dağıttı. Gezgin gençlerden oluşan 'GEZGİNEU' isimli grup üyeleri yaklaşık 130 çocuğa içerisinde bisküvi, çikolata, şeker gibi bir çok yiyeceğin olduğu koliler hazırladı. Kapı kapı dolaşan gençler hazırladıkları kolileri dağıttı. Çocuklara bayrakta hediye eden gençler çocukların bayramlarını kutladı. Kolileri alan çocukların mutlulukları kameraya yansıdı.