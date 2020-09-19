Gençlerden gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Gençlerden gazilere anlamlı ziyaret

Başakşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazileri evlerinde ziyaret etti.

Gençlerden gazilere anlamlı ziyaret, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazileri evlerinde ziyaret etti. Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesinin gönüllü gençleri, ilçede yaşayan Kıbrıs, 15 Temmuz ve terör gazilerini evlerinde ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa zamanda bir iyilik seferberliğine dönüşen Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesinin gönüllüsü gençleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Başakşehirli gazileri evlerinde tek tek ziyaret etti.

BAŞAKŞEHİRLİ GENÇLERDEN GAZİLERE TÜRK BAYRAĞI

Başakşehirli gençler, vatan için gözlerini kırpmadan göğüslerini siper eden gazilere duyulan minnettarlığın bir simgesi olarak, tüm gazilere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun mesajıyla birlikte çiçek ve ay yıldızlı Türk Bayrağı takdim edildi.

"VATANA HİZMETİN YAŞI VE YERİ YOKTUR"

Gaziler, gençlerin anlamlı ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Bitlis'te mayına basarak gazi olan Zeynel Abidin Kahrıman, hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Vatana hizmetin yaşı ve yeri yoktur. Her daim bu vatana hizmet için hazırız. Bizleri unutmayan Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gençlerden gazilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

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