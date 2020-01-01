Gençlerden görev başındaki memurlara lokum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerden görev başındaki memurlara lokum - Son Dakika

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Gençlik Kolları yönetimi yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret ettiler onlara lokum ikramında bulundular.

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum, System.String[]

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Gençlik Kolları yönetimi yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret ettiler onlara lokum ikramında bulundular.


AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Şükrü Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeni yılda ülkemizin huzuru ve güveni için görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti ve lokum ikram ederek yeni yılını kutladı. - DÜZCE

AK Parti, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi
Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız

Son Dakika Haberleri
22:52 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
22:48 Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
22:46 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:45 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
22:41 Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:55:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerden görev başındaki memurlara lokum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]