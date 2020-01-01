Gençlerden görev başındaki memurlara lokum - Son Dakika

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Gençlik Kolları yönetimi yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret ettiler onlara lokum ikramında bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Gençlik Kolları yönetimi yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret ettiler onlara lokum ikramında bulundular.
AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Şükrü Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeni yılda ülkemizin huzuru ve güveni için görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti ve lokum ikram ederek yeni yılını kutladı. - DÜZCE
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