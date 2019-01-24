Gençlerden Hasta Çocuklara Ziyaret

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etti.



Reşadiye Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında Reşadiye Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.



Palyaço kıyafetleri giyerek çocuklara sürpriz yapan gençler, çeşitli hediyeler de verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor

Bakan Selçuk Açıkladı! Bilişim Sektöründe İşbaşı Eğitim Ödemesi 85 TL'ye Çıkarıldı

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu