Son Dakika Haberleri: Gençlerden Hasta Çocuklara Ziyaret

Gençlerden Hasta Çocuklara Ziyaret

1 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etti.

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gençler, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Reşadiye Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında Reşadiye Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Palyaço kıyafetleri giyerek çocuklara sürpriz yapan gençler, çeşitli hediyeler de verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Tokat, Reşadiye, Güncel
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