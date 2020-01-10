Gençlerden İHA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerden İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Gençlerden İHA'ya ziyaret

6 saat önce

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

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Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve beraberindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençler İHA'yı ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, gençler gazetecilik ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak, bilgi edindi.


Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, İhlas Haber Ajansı'nın Adıyaman bürosunda görevli gazeteciler görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını, kamu menfaatini gözettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İhlas Haber Ajansı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:23 Kaynak: İHA
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