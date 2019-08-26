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Gençlerden ikincilik kupası

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı, 'Bisiklet Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yarışları'nda ikincilik elde etti.

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Bisiklet Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen 'Türkiye Şampiyonası 3. Etap Yol Yarışları', 24-25 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Yarışmacılar, 77 kilometre uzunluktaki parkuru yine Perre Antik Kenti'nde tamamladı. Yarışlarda Arda Işık, Emir Uzun, Ahmet Emre Yıldız ve Barış Akkoyun olmak üzere 4 sporcuyla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikincilik kupasının sahibi oldu.

Hedef ilk 3

Bu sezon yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Kazandıkları ikincilik kupasının önemli olduğunu söyleyen genç sporcular, Ekim ayında Alanya'da yapılacak 4. etap yarışlarında hedeflerinin ilk üç arasında yer almak olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
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