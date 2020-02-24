Gençlerden ikincilik kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerden ikincilik kupası - Son Dakika Spor

Gençlerden ikincilik kupası

13 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm U18 kız takımı, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ilk etabını ikinci sırada tamamladı.

Gençlerden ikincilik kupası, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm U18 kız takımı, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ilk etabını ikinci sırada tamamladı.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 19.su düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve Yıldızlar Atmalar Ligi 1. Kademe yarışları Mersin'de yapıldı. Nevin Yanıt Atletizm pistinde yapılan organizasyonda 4 farklı yaş grubu Gülle, Çekiç, Disk ve Cirit dallarında kupa ve madalyalar için yarıştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 14 sporcuyla mücadele ettiği şampiyonada yeşil-beyazlılar U16 Disk'te Sudenaz Çetin'le ikincilik, U16 Gülle'de Nisa Zeycan Köse ile üçüncülük, U18 Disk'te İrem Aydın ile birincilik, U18 Cirit'te Arzu Atlı ile ikincilik, U20 Cirit'te Gönül Demir'le üçüncülük ve Büyükler Gülle'de İlayda Ertunç'la ikincilik madalyası kazandı. Toplam 6 madalyanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci etap yarışlarını U18 Kızlarda topladığı 2973 puanla takım halinde ikinci sırada tamamladı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atletizm, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray sosyal medya hesabından, Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a "sicil" göndermesi Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal arasındaki konuşma ortaya çıktı: Sonuna kadar mücadeleye devam Alişan, Fenerbahçe'nin yenilgisinden sonra Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Son Dakika Haberleri
13:41 Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor
13:41 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı esti
13:41 Ufuk Beydemir: Özümüze döndüğümüz bir albüm oldu
13:40 Kerem, seçimini yapıyor!
13:59 Murat Boz, kendisi için "Evde üstü çıplak geziyor" diyen Caroline Yılmaz'ı yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 14:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerden ikincilik kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]