Son Dakika Haberleri: Gençlerden Kan Bağışı Destek

Gençlerden Kan Bağışı Destek

1 saat önce

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından sporcu fabrikasında, "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gençlerden Kan Bağışı Destek, System.String[]
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından sporcu fabrikasında, "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in de katkı verdiği kan bağışı kampanyası sabah 10: 00'da başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Biz bitti demeden sloganı ile kan bağışı kampanyası yaptık. Görüyorum ki antrenör ve kurumda çalışan arkadaşlarımız da destek veriyor. Ülkemizde kan sıkıntısı yaşıyoruz. Bizlerde bu duruma dikkat çekek amacıyla böyle bir kampanya yaptık. İnşallah verdiğimiz her kan bir kişiyi hayata döndürecektir. Hedefimiz 100 litre kan bağışı. İnşallah hep beraber bu kan bağışını toplayacağız"dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe Sakatlandı! Monaco'nun Yıldızı Cesc Fabregas'ın Lyon Maçındaki Pası, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya Sevk Edildi Wanda Nara, Inter'ın Mauro Icardi İçin Yaptığı 7 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerden Kan Bağışı Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]