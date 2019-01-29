Gençlerden Kan Bağışı Kampanyası

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde Gençlik Merkezince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu öncülüğünde harekete geçen gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Doğubayazıt Gençlik Merkezinde Türk Kızılayı
ile işbirliği yaparak kan alma ünitesi kurdu.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla yürütülen kampanya ile 6 saat içerisinde 50 ünite kan bağışında bulunuldu.
Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyasının Gençlik ve Spor Bakanlığının Türk Kızılayı ile yaptığı işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Türk Kızılayının özellikle kış mevsiminde daha çok kan stokuna ihtiyaç duyduğunu dile getiren Lordoğlu, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız, Türk Kızılayı ile yaptığı işbirliği çerçevesinde tüm Türkiye
'de kan bağışı kampanyaları başlattı. Biz de Doğubayazıt Gençlik Merkezi olarak bakanlığımızın bu kampanyasına kayıtsız kalmayarak merkezimizde Türk Kızılayınca kan alma ünitesi kurulmasını sağladık. Vatandaşlarımız sağ olsunlar kampanyamıza büyük destek verdi."
Lordoğlu, kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Hepimiz bir gün sağlığımızı kaybedebiliriz. Hastanelerdeki hastaları düşünelim. Onlarla empati kuralım ve bu tür kampanyalara her zaman destek verelim." ifadesini kullandı.