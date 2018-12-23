Gençlerden Kedileri Isıtacak Çalışma
2 saat önce
Gençlerden kedileri ısıtacak çalışma Kahramanmaraş'ta bir grup genç soğuk havada kediler üşümesin diye parklara kedi evleri bıraktıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup genç tarafından başlatılan projede kentteki park ve bahçelere kedi evleri bırakıldı.
Gençlerden kedileri ısıtacak çalışma Kahramanmaraş
'ta bir grup genç soğuk havada kediler üşümesin diye parklara kedi evleri bıraktı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup genç tarafından başlatılan projede kentteki park ve bahçelere kedi evleri bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta Şefkat Elçileri Topluluğu, Ultra Aslan Topluluğu ve Bir Nefes Bir Ses Derneği tarafından organize edilen etkinlikte hazırlanan 100 adet kedi evi park ve bahçelere bırakıldı. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, kedi evleri sayısının artacağı öğrenildi.
Soğuk günlerde kedilerin üşümemesi ve aç kalmaması için kedi evi projesi yaptıklarını söyleyen Ahmet Bilgiç
, "Bir dernek, 2 topluluk olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklılık oluşturma adına, sokak hayvanlarının soğuk günlerde soğuktan korunmaları için kedi evleri hazırladık. Bunları mamalarıyla birlikte park ve bahçelere bırakacağız. Bugün kedi evlerimizi parklarımıza bırakıyoruz ve bunun yanı sıra mamalarını da bırakıyoruz. Düzenli olarak haftada bir kere mamaları değiştireceğiz. İlk etapta 100 adet kedi evi bıraktık ve ardından bu çalışma devam edecek. Şefkat Elçileri Topluluğu, Bir Nefes Bir Ses Derneği ve Ultra Aslan olarak buradayız. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: İHA
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