Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz
1 saat önce
Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen milyonlarca genç iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen milyonlarca genç iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:57
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