Son Dakika Haberleri: Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz
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Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen milyonlarca genç iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen milyonlarca genç iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:57 
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