Son Dakika Haberleri: Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz
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Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen milyonlarca genç iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz, System.String[]

Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen gençler iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.


New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin öncesinde düzenlenen küresel eyleme milyonlarca öğrenci destek verdi.

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Birleşmiş Milletler, New York, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00 
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