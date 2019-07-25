Gençlerden Kuş'a teşekkür

Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi ile Şehit Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezindeki kurslara katılan gençler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi ile Şehit Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezindeki kurslara katılan gençler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.



Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri, yaz tatiliyle birlikte gençlerin uğrak mekanı oldu. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik birçok aktiviteye ev sahipliği yapan Eyyübiye Belediyesi, bünyesindeki gençlik merkezlerinde birçok dalda açtığı kurslarla gençleri ağırlıyor. Gençleri hem milli ve manevi değerler noktasında eğiten hem de onların sportif ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayan Eyyübiye Belediyesi, bu çalışmalarıyla da göz dolduruyor. Bünyesindeki Gençlik Merkezlerinde çeşitli kurslarla gençleri ağırlayan Eyyübiye Belediyesi, alanında uzman eğitmenler ile gençlerin eğitim, kültür ve sportif alanlardaki gelişimine katkı sağlıyor.



Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi ile Şehit Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezinde yaz kurslarına katılan gençler Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Eyyübiye Belediyesi gençlik merkezilerine geldiklerini belirten gençler," Allah Başkanımız Mehmet Kuş'tan razı olsun. Gençlik Merkezlerimizde hem ders çalışıp hem de etkinliklere katılıyoruz. Bizlere bu ortamı sunan Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz" dedi. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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