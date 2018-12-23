Gençlerden Muhtarlık Seçimine Yoğun İlgi
4 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Yakup Çelik, muhtar adayı oldu.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Yakup Çelik
, muhtar adayı oldu.
İlçenin Güngör Mahallesi için muhtar adayı olan Yakup Çelik (24), kendisine oy veren vermeyen herkesin muhtarı olacağını söyledi. Güngör Mahallesi'ne hizmet getirmek için aday olduğunu ifade eden Çelik, "Seçme ve seçilme hakkını 18 yaşına indiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür ediyorum. Muhtarlık için aday oldum. Arandığı zaman bulunan bir muhtar olacağım ve herkesin muhtarı olacağım. Genç
ve yaşlıların oylarını bekliyorum. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olup onları bir arada tutacağım" dedi.
Mahalle sakinleri ise muhtar adayı Çelik'e destek olacaklarını belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:35 Kaynak: İHA
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