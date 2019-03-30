Gençlerden Muhteşem Konser

İnegöl Belediyesi, Mart ayı kültür sanat etkinliklerinin finalini gençlerin muhteşem konseriyle noktaladı. 29 Mart Cuma akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konserde, İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu salonu dolduran dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Konuk sanatçıların da yer aldığı konser, adeta bir sanat şovuna dönüştü.

GENÇ SANATÇILAR PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

"İki Ses Bir Avaz" ismiyle gerçekleştirilen konser, THM Gençlik Korosunun seslendirdiği eserlerle başladı. Genç sanatçılar, koro ve solo olarak seslendirdikleri farklı yörelere ait eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki THM Gençlik Korosunun performansına salondaki vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Konser sırasında İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de zaman zaman sahnede yerini alarak danslarıyla geceye renk kattı.

AVCI VE ZORER SESLERİYLE BÜYÜLEDİ

Konserin ikinci bölümünde konuk sanatçılar da sahneye çıkarak coşkuya coşku kattı. İlk olarak Elif Avcı sahneye çıktı. Daha sonra Ünal Zorer de sahnedeki yerini aldı. İki konuk sanatçı hem solo olarak hem de birlikte seslendirdikleri eserlerle salondaki vatandaşlara muhteşem bir gece yaşattı. Konserin son bölümünde THM Gençlik Korosu da sahneye çıkarak iki sanatçıyla birlikte eğlenceye ortak oldu.

Konserin ardından, bu muhteşem geceyi takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Şahin, "İyi ki geldik, iyi ki bu akşam buradayız. Öncelikle genç sanatçı adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam müthiştiniz. Saz sanatçılarımıza, konuk sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha güzel programlarda buluşmak dileğiyle salonu dolduran misafirlerimize de bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyor selamlarımı sunuyorum" dedi. Şahin, daha sonra konuk sanatçılara İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.