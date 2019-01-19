Gençlerden Örnek Davranış...atm'de Buldukları Yüklü Miktardaki Parayı Polise Teslim Ettiler

Gençlerden örnek davranış...ATM'de buldukları yüklü miktardaki parayı polise teslim ettilerHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki genç, ATM'nin para haznesinde buldukları yüklü miktarda parayı polise teslim etti.

Gençlerden örnek davranış...ATM'de buldukları yüklü miktardaki parayı polise teslim ettiler



HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki genç, ATM'nin para haznesinde buldukları yüklü miktarda parayı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Caddesinde (Bankalar Caddesi) bulunan ATM'lerden birine para çekmek için giden Mehmet Uğuroğlu ve Murat Uğuroğlu isimli kuzenler, haznedeki yüklü miktarda parayı görünce durumu caddede bulunan trafik polisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, parayla ilgili işlem başlattı.

Paranın sahibine ulaşmasını istediğini söyleyen Mehmet Uğuroğlu, "Kartı geçirdim. Önüme birden bu para çıktı. Bu parayı da sahibine teslim etmek için komiserime söyledim. Kimsenin hakkını yemedim bu zamana kadar, yemem de. Para sahibine ulaşsın yeter" dedi.

Kartla işlem yapacakları sırada para haznesinden yüklü miktarda para çıktığını söyleyen Murat Uğuroğlu, paranın sahibine ulaşmasını istediklerini ifade etti. Uğuroğlu, "Şimdi biz köyden çıktık geldik buraya, para çekecektik. Burada kartı geçirmeden, iptal tuşuna bastık, direkt para çıktı bize, yüklü miktarda. Biz de bu parayı alarak komiser arkadaşlara verdik. Paranın sahibine ulaşmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Ekipler gençleri örnek davranışlarından dolayı tebrik ederek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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