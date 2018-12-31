Son Dakika Haberleri: Gençlerden Tehlikeli Kayak Keyfi

Gençlerden Tehlikeli Kayak Keyfi

35 dakika önce

Niğde'de çocuklar tehlikeye rağmen otomobil yardımıyla kayarak karın tadını çıkardı.

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Niğde'de çocuklar tehlikeye rağmen otomobil yardımıyla kayarak karın tadını çıkardı.

Bor İlçesi'nde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde iki genç, otomobilin arkasına bağlanan halat yardımıyla otomobil lastiğine oturdu. Buzla kaplı yolda araç hareket ederken otomobil lastiğine oturan gençler hem tehlikeli hem de eğlenceli zaman geçirdi. Gençlerin bu anlarını gören diğer arkadaşları da büyük keyif aldı.

Sürücü ise hem otomobil ile arkadaşlarını çekti hem de drift attı. Otomobil sürücüsü sokaktaki ikinci turda gaza fazla yüklenince lastiğe oturan bir gencin bağlanan ipi koptu. Diğer genç ise hızla giden otomobilin arkasında trafikte dolaştı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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