Gençlerden üç boyutlu yaya geçidi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerden üç boyutlu yaya geçidi - Son Dakika

Gençlerden üç boyutlu yaya geçidi

6 saat önce

Sinop Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Sinop Gençlik Merkezi önündeki yola "üç boyutlu yaya geçidi" yaptılar.

Gençlerden üç boyutlu yaya geçidi, System.String[]

Sinop Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Sinop Gençlik Merkezi önündeki yola "üç boyutlu yaya geçidi" yaptılar.


Yaşadıkları alanı güzelleştirmeye ve daha güzel daha kullanışlı alanların oluşmasına katkı sağlayan duyarlı gönüllü gençler, yayaların ve araçların yoğun olarak kullandığı Sinop Gençlik Merkezinin hemen önünde bulunan yola üç boyutlu yaya geçidi çizimi yaptılar. Yapılan 3 boyutlu yaya geçidi sayesinde artık araçlar daha dikkatli ve daha yavaş geçiyor. Yayalar ise yaya geçidi sayesinde daha dikkatli oluyor ve kendilerini daha güvende hissediyor.


İlgili kurumlardan gerekli yasal izinler alındıktan sonra üç boyutlu yaya geçidinin yapılacağı yere çizimlerin yapılmasıyla başlayan çalışma daha sonrasında renk tonlarının oluşturulması üç boyut efektlerinin verilerek boyamasıyla oluşturuldu. Hastane, yüzme havuzu, eczaneler yakınında bulunan trafiğin akışkan olduğu Sinop Gençlik Merkezi önünde yapılan üç boyutlu yaya geçidi toplamda 3 günlük bir çalışma sonunda tamamlandı.


Üç boyutlu yaya geçidi çalışması 2019 yılı gönüllülük yılında güzel bir çalışma yaparak hem yayalara faydalı olmak hem de farkındalık oluşturmak isteyen Sinop Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü Resim Topluluğu gönüllü gençleri tarafından yapıldı. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Türkeli'de 350 kiloluk domuz avlandı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

Son Dakika Haberleri
18:36 Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika
18:34 Hamas: "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz" - Son Dakika
18:32 Şule çet davasının gerekçeli kararı cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-arşiv- 2 - Son Dakika
18:32 Mersin'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
18:32 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı/Ek fotoğraf - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:41:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerden üç boyutlu yaya geçidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]