Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret - Son Dakika

MUŞ'ta gençlik liderleri ile gönüllü gençler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ndeki yaylacıları ziyaret etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette gençler, yaylacılara ev işlerinde, süt sağımında yardımcı olup, çobanlarla birlikte kitap okudu.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

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