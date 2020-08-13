Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret

MUŞ'ta gençlik liderleri ile gönüllü gençler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ndeki yaylacıları ziyaret etti.

Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret, System.String[]

MUŞ'ta gençlik liderleri ile gönüllü gençler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ndeki yaylacıları ziyaret etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette gençler, yaylacılara ev işlerinde, süt sağımında yardımcı olup, çobanlarla birlikte kitap okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ile gönüllü gençler, terörden temizlenerek huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ni ziyaret etti. 'Heybemde kitap var' projesi kapsamında bölgedeki yaylacıları ziyaret eden gençler, özellikle çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Gençler, yaz aylarında aileleriyle birlikte yaylalarda vakit geçiren çocuklarla yakından ilgilendi. İlk olarak çocuklara maske ve eldiven dağıtan gençler, daha sonrasında sosyal mesafe kuralını ihmal etmeyerek gerçekleştirdiği oyunlarla eğlendirdiği çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocukların yüzlerine renkli kalemlerle figürler çizen gençler, çeşitli hediye ve şeker ikramıyla çocukların mutluluğuna ortak oldu. Yayladaki bir çoban ise geçlik liderleri ile gönüllü gençlere kaval eşliğinde müzik ziyafeti yaptı. Yaylada çobanlık yapıp, ev işlerinde ve süt sağımında yaylacılara yardımcı olan gençler, günün yorgunluğunu ise çoban ve çocuklarla birlikte kitap okuyarak attı. Gençler, çocuklara ve çobana kitap hediye etti. 'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YARDIM EDİYORUZ'Gençlik Merkezi Lideri İrfan Batır, ziyaret kapsamında halka birlikte doğal yaşam ortamlarına ortak olmaya çalıştıklarını belirtti. Yaylacılara işlerinde yardımcı olduklarını söyleyen Batır, "Gençlik Merkezi ailesi olarak, gönüllü gençlerimizle birlikte Muş'ta köy ve yaylaları ziyaret ediyoruz. Köy ve yayla ziyaretlerinde halkımızla birlikte doğal yaşam ortamlarına ortak olmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte hem çalışıyoruz, hem onlarla birlikte o zaman gerekli ne işler varsa gönüllü gençlerimizle birlikte yardım ediyoruz. Bir taraftan da pandemi sürecinden ötürü oyundan ve her türlü etkinlikten uzak kalan değerli çocukları da unutmuyoruz. Onlarla birlikte güzel oyunlar oynuyoruz. Yüz boyaması yapıyoruz. Onların o güler yüzüne, sevincine ortak olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da köy ve yayla ziyaretlerimiz devam edecektir" diye konuştu.'ÇOK MUTLU OLDUK'Kendilerini ziyaret edenlere teşekkür eden yaylacılardan Ersin Oğlago ise "Muş Gençlik Merkezi gençlik liderleri ile gönüllü gençleri Muş'tan yaylamıza geldiler. Hayvanlarla ilgilenmedi bizlere yardımcı oldular. Yayla koşullarını burada gördüler. Yardımcı oldular bizlere ve biz bu tarz misafirlikleri çok istiyoruz. Bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk" dedi.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar! Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı 8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu         
00:37
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı         
00:35
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı         
00:23
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı         
23:48
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı         
23:27
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı         
22:58
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı         
22:46
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?         
22:36
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu         
21:53
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz         
21:25
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi         
20:35
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı         
20:22
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış         
20:18
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı         
19:56
Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti         
19:24
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu         
18:58
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 10:04:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei