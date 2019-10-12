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Son Dakika Spor Gençlere basketbolu anlattılar

Gençlere basketbolu anlattılar

22 dakika önce

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı panele katıldı.

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Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı panele katıldı.


Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde panele katıldı. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu. Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. - DÜZCE

Anadolu Lisesi, basketbol, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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