Gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı - Son Dakika
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Gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

04.05.2022 13:58
Gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

Almanya'da bir papaz, gençlere yönelik cinsel imalarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledildi.

Almanya'da bir papaz, gençlere yönelik cinsel imalarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledildi.

Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi, papazın gidilen bir seyahatte birkaç kez gençlere uygunsuz cinsel imalarda bulunması ve gençlerin alkol almasına izin vermesi nedeniyle papazla ilişiğin kesildiğini duyurdu.

Kilise'den Alman medyasına yapılan açıklamada, "Elbette süreç dikkatlice kontrol edildi. Fesih işlemi sürece göre işleme konuldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu papaza bir daha kiliseye bağlı herhangi bir kurumda görev verilmeyeceği vurgulandı.

Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi'nin seyahate katılan gençlerin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

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Almanya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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