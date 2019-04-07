Son Dakika Haberleri: Gençlere Enes Batur Hakkında Ne Düşündüklerini Sordum! (Kılık Değiştirdim)

Gençlere Enes Batur Hakkında Ne Düşündüklerini Sordum! (Kılık Değiştirdim)

3 dakika önce

Ben Enes Batur, Gençlere Enes Batur hakkında ne düşündüklerini sordum, beni seven sevmeyen tanıyan tanımayan kişilerle konuştum ve Land Of Legends otel e gittim Kral dairesinde kalıp bir gün geçirdim, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Gençlere Enes Batur Hakkında Ne Düşündüklerini Sordum! (Kılık Değiştirdim), System.String[]
Ben Enes Batur, Gençlere Enes Batur hakkında ne düşündüklerini sordum, beni seven sevmeyen tanıyan tanımayan kişilerle konuştum ve Land Of Legends otel e gittim Kral dairesinde kalıp bir gün geçirdim, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:12 Kaynak: Youtube

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