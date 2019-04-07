Gençlere Enes Batur Hakkında Ne Düşündüklerini Sordum! (Kılık Değiştirdim)
3 dakika önce
Ben Enes Batur, Gençlere Enes Batur hakkında ne düşündüklerini sordum, beni seven sevmeyen tanıyan tanımayan kişilerle konuştum ve Land Of Legends otel e gittim Kral dairesinde kalıp bir gün geçirdim, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur, Gençlere Enes Batur hakkında ne düşündüklerini sordum, beni seven sevmeyen tanıyan tanımayan kişilerle konuştum ve Land Of Legends otel e gittim Kral dairesinde kalıp bir gün geçirdim, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:12 Kaynak: Youtube
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