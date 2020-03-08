"Gençlere İlham Veren İsimler" - Son Dakika
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"Gençlere İlham Veren İsimler"

6 saat önce

İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gençlere İlham Veren İsimler" projesinin ikincisi Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman'ın katılımıyla Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gençlere İlham Veren İsimler" projesinin ikincisi Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman'ın katılımıyla Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de gerçekleştirildi.

Sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulunan Karman, her şeyden önce, yıllardır ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Karman, "Türkiye'nin mültecilere yaptığı ev sahipliği kesinlikle unutulmayacaktır. Türkiye sadece hem devlet hem insan olarak takdir edilecek davranışlarda bulundu. Bu da Türkiye'nin sahip olduğu değerleri gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Avrupa'ya girişinin engellenmesi için sınır kapılarını açmayan ve onlara şiddet uygulayan Yunanistan'ın yaptığının insanları aşağılamak olduğunu söyleyen Karman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptıkları büyük bir hata ve insan haklarına karşı işlenen büyük bir suç. Ayrıca mülteci haklarına da aykırı. Bu durum küresel çaptaki güvenliğin de sarsılmasına neden oluyor. Sığınmacıların da uluslararası hakları var ve bu haklara uygun olarak muamele görmeleri gerekiyor. Mülteciler, herkesin gözü önünde şiddet görürken ilk başından itibaren desteklenmesi gerekiyordu. Sığınmacıları durdurmak için sınır kapılarını kapatmamalılar. Eğer gerçekten durdurmak istiyorlarsa, bu sorunu çözmek istiyorlarsa, insanları mülteci durumuna düşüren diktatörlerini yani Beşar Esed'i durdurmalılar, Esed'in insanları öldürmesini durdurmalılar. Esed'in durdurulması, tek çözüm yolu."

Batı ülkelerinin olduğu kadar uluslararası toplulukların da sığınmacılara karşı sorumluluk sahibi olduğunu kaydeden Karman, önemli olan mültecilerin hakları olduğunun hatırlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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