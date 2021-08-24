"Gençlere İlham Veren İsimler" projesinin dördüncüsü düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Gençlere İlham Veren İsimler" projesinin dördüncüsü uzaya giden Arap asıllı Türk vatandaşı Muhammed Ahmed Faris'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi Fatih Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Faris, günümüzde uzaydaki uydu sistemleri sayesinde yeryüzündeki her şeyin gözlenebildiğini, bu sayede yangınlar, hava hareketleri gibi birçok şeyin kontrol edilebildiğini söyledi.

İletişim olmasa yeryüzünde yaşanamayacağını dile getiren Faris, birçok yeniliğin tamamının uzay teknolojileriyle ilişkili olduğuna işaret etti.

Faris, bu sistemlerin hayatın önemli bir parçası olduğunu ve bu alanda yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Gençler olarak sizlerin teknolojileri takip etmeniz lazım. Milletlerin, insanların gelişmesi uzay imkanlarıyla ölçülüdür. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman her şeyi üretebiliyor, imalatını yapabiliyor. Birçok uzay aracı askeri istihbarat için kullanılır. Birçok gelişmeye baktığımız zaman ülkelerin yaptığı bu çalışmalar hep istihbarat çalışmalarına hizmet etmek için yapılır. Türkiye'ye baktığınız zaman böyle Müslüman bir ülkenin böyle bir güce sahip olması son derece önemli. Bizler eğer uzaya çıkacaksak ve böyle bir çalışma yapacaksak bütün uzmanlıklarda kendimizi geliştirmemiz lazım."

Kendisi de uzaya çıktığı zaman işin mutfağında binlerce kişinin yer aldığını aktaran Faris, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla uzay teknolojileri sadece bizi değil, toplumu da geliştiriyor. Uzaya çıkacaksak kendimizi bütün alanlarda geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla uzay teknolojilerine ilgimizi artırmamız lazım. Bunun ilmini ne kadar alırsanız alın yetmez. Bir milletin gelişmişliği uzaydaki çalışmalarına paralel olarak ölçülüyor. Bütün ümmet şu anda Türkiye'ye bakıyor, gözü Türkiye'de. Onun için Türkiye'nin bu anlamda lider olmasını, ümmetin, davanın müdafaası noktasında son derece önemli görüyorum. Ben Ankara'ya gittim, yapılan çalışmaları gördüm. Türkiye'nin bu anlamdaki çalışmalarını gördüm ve iftihar duydum. Siz gençler olarak daha çok iftihar duymanız lazım. Bu büyük bir gelişme. Vatanı, ümmeti korumak için teknolojinin son derece önemli olduğunu gördüm. Ben Türkiye'nin bu çalışmalarını gördüm son derece mutlu oldum."

Muhammed Ahmed Faris, konuşmasında uzayda kaldığı 7 gün boyunca yaşadıklarına ilişkin anılarını da dinleyicilerle paylaştı.

Konuşmasının ardından bir soru üzerine Faris, "Türkiye ve Suriye sadece komşu değil, biz kardeşiz. Biz 400 sene beraber yaşadık. Her iki tarafın da duygularıyla oynamak istediler. Ama gerçek böyle değil. Gerçekten iki halkın düşmanı tek düşmandır aslında. Ben çok mutluyum sizin aranızda bulunduğum için. Ben hiçkimseden korkmuyorum. Hayrı her insan için diliyorum. Ben Suriye'yi sevdiğim kadar Türkiye'yi de seviyorum. Bizim aramızdaki bu birliği diri tutmamız gerekiyor, bu geleceğimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat tarafından Muhammed Ahmed Faris'e hediye takdim edildi.

Onat, takdimin ardından "Gençliğe İlham Veren Projesi"nin dördüncü isminin Faris olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, vizyonunda birçok şeyi başarabiliriz, yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki yol yürütme noktasında irademizi, kararlılığımızı sabit tutalım." dedi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.