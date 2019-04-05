Gençlere kaptan lâzım
1 saat önce
"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu, "Açılın Gençler Geliyor" kitabıyla yeni nesiller ve yetişkinler arasında köprü kuran Fatoş Karahasan... (Nermin Sayın)
"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu, "Açılın Gençler Geliyor" kitabıyla yeni nesiller ve yetişkinler arasında köprü kuran Fatoş Karahasan... (Nermin Sayın)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:04
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