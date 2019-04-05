Gençlere kaptan lâzım

"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu, "Açılın Gençler Geliyor" kitabıyla yeni nesiller ve yetişkinler arasında köprü kuran Fatoş Karahasan... (Nermin Sayın)

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