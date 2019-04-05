Son Dakika Haberleri: Gençlere kaptan lâzım

Gençlere kaptan lâzım

1 saat önce

"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu, "Açılın Gençler Geliyor" kitabıyla yeni nesiller ve yetişkinler arasında köprü kuran Fatoş Karahasan... (Nermin Sayın)

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"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu, "Açılın Gençler Geliyor" kitabıyla yeni nesiller ve yetişkinler arasında köprü kuran Fatoş Karahasan... (Nermin Sayın)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:04 

Fatoş Karahasan, Ekonomi
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