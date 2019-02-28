Gençlere Kişisel Gelişim Eğitimi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından lise ve üniversiteli gençlere kişisel gelişim desteği veriliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından lise ve üniversiteli gençlere kişisel gelişim desteği veriliyor.
Drama etkinleri ile gençlerin, motivasyon, özgüven, sınav stresini yönetme, karar alma, iletişim gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken, kendi beceri ve kabiliyetlerinin de ortaya çıkması sağlanıyor. Drama teknikleri ile inter-aktif hale getirilen eğitimler neşeli geçiyor. Gerek Görükle
Gençlik Merkezi, gerekse lise öğrencilerinin kendi okullarında gerçekleştirilen 12 ayrı seminerde toplam 1500 kişiye ulaşıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:00 Kaynak: İHA
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