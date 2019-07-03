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Gençlere meslek edindirme kursu

30 dakika önce

Tokat'ta gençlerin yaz tatillerini değerlendirerek meslekleri olması amacıyla çini boyama sanatı kursu açıldı.

Gençlere meslek edindirme kursu, System.String[]
Tokat'ta gençlerin yaz tatillerini değerlendirerek meslekleri olması amacıyla çini boyama sanatı kursu açıldı.

Tokat'ta, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Çocuklar Gençler! Onbeşliler Atalarının İzindeler" projesi kapsamında, İŞKUR İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çini boyama sanatı kursu açıldı. 17-24 yaş grubundaki 12 gence haftada 3 günü 8 saat olmak üzere toplam 11 hafta sürecek olan kursa katılanlara İŞKUR tarafından günlük 40 lira ödeme yapılıyor. Tokat Gençlik Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için Emniyet Müdürlüğü olarak projeler yaptıklarını kaydetti. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:50 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, Tokat, Güncel
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