Türkiye İş Bankası'ndan gençlere özel biriktiren hesap

Türkiye İş Bankası, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak 'Biriktiren Genç Hesap' hizmeti sunduğunu açıkladı. Hizmet kapsamında, gençlerin birikimleri ile hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlandığı belirtildi.

Türkiye İş Bankası'nın 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu 'Biriktiren Genç Hesap' ile ilgili yaptığı açıklamada, "250 TL'den başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebiliyorlar. İhtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip yatırabiliyorlar. Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak 'ödül faiz' getirisi ile ödüllendiriliyor" denildi.