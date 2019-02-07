Son Dakika Haberleri: Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi

Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi

46 dakika önce

Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine 'Proje Hazırlama Eğitimi' verildi.

Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi, System.String[]

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle Görükle Gençlik Merkezi'nde 'Bu Yıl Kendi Hikayeni Yaz' temasıyla, gençlerin değişen dünyada yerlerini alabilmeleri için gerekli olan yaşam becerilerinin geliştirilmesini için 'Proje Hazırlama Eğitimi' gerçekleştirildi. AB Proje ve Eğitim Koordinatörü Dr. Arzu Erdi tarafından eğitimde AB hibe programları tanıtımı yapıldı. Ayrıca akran öğrenme metodlarıyla grup çalışmaları, proje yazma süreçleri teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Proje hazırlama eğitimine katılan Gençlik Meclisi üyeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne ve Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:46 Kaynak: Bültenler

Kent Konseyi, Bursa Valiliği, Avrupa Birliği, Bursa, Güncel
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