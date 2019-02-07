Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi
2 saat önce
Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine 'proje hazırlama eğitimi' verildi.
Bursa Valiliği AB
Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından Kent Konseyi
Gençlik Meclisi üyelerine 'proje hazırlama eğitimi' verildi.
Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle Görükle
Gençlik Merkezi'nde 'Bu yıl kendi hikayeni yaz' temasıyla, gençlerin değişen dünyada yerlerini alabilmeleri için gerekli olan proje hazırlama eğitimi düzenlendi. AB Proje ve Eğitim Koordinatörü Dr. Arzu Erdi tarafından eğitimde AB hibe programları tanıtıldı. Ayrıca akran öğrenme metodlarıyla grup çalışmaları, proje yazma süreçleri teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.
Proje hazırlama eğitimine katılan Gençlik Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne, Kent Konseyi'ne ve Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür etti. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: İHA
Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır