Son Dakika Haberleri: Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi

Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi

2 saat önce

Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine 'proje hazırlama eğitimi' verildi.

Gençlere Proje Yazma Eğitimi Verildi, System.String[]
Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine 'proje hazırlama eğitimi' verildi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle Görükle Gençlik Merkezi'nde 'Bu yıl kendi hikayeni yaz' temasıyla, gençlerin değişen dünyada yerlerini alabilmeleri için gerekli olan proje hazırlama eğitimi düzenlendi. AB Proje ve Eğitim Koordinatörü Dr. Arzu Erdi tarafından eğitimde AB hibe programları tanıtıldı. Ayrıca akran öğrenme metodlarıyla grup çalışmaları, proje yazma süreçleri teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

Proje hazırlama eğitimine katılan Gençlik Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne, Kent Konseyi'ne ve Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi'ne teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Bursa Valiliği, Avrupa Birliği, Güncel
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