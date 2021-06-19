Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik, gençlere sigortanın önemini müzikle anlatıyor

Gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak isteyen Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik, 4 farklı branştan sigorta ürününü 4 farklı müzik türüyle harmanlayarak gençlerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik ortak yapımıyla "Yanında Allianz, Hayatında Müzik" sloganıyla hayata geçirilen "Yanında" isimli albümün ilk şarkısı "Yuvam" Apple Music ve Spotify'da yerini aldı.

Albümde 4 farklı sigorta ve emeklilik ürünü, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatılıyor. Yuvam Sigortası rap, güvenli sürüş bilgilendirmesi rock ve ska, bireysel emeklilik ürünü arabesk ve tamamlayıcı sağlık sigortası yaz şarkısıyla albümde yerini alırken, albümün ilk şarkısı "Yuvam" Apple Music ve Spotify'dan dinlenebiliyor.

Kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü arkada evinde ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitleri anlatan şarkının klibi ise Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ve Allianz Kariyer sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

"Ürünlerimizi müzik eşliğinde eğlenceli bir dille gençlerimizle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, gençlerde sigorta farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İş dünyasının üzerinde sıkça düşündüğü Z kuşağını anlamak ve onlarla bağ kurmak kurumsal önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknik konuları, güncel pazarlama bakış açısıyla ele alarak takipçilerimiz nezdinde değer yaratmak da pazarlama iletişimimizde odaklandığımız noktalardan bir tanesi. Allianz Motto Müzik'i 2015 yılında tam da bu amaçla hayata geçirmiştik.

Şimdi, 'Yanında' isimli albümümüzle birlikte YouTuber ve yayıncı kimliğimize, müzik ve klip yapımcısı kimliğimizi de ekliyoruz. 'Sigorta' ve 'gençlik' kavramlarını, yeni neslin dinamiklerine uygun olarak dijital dünyayla buluşturmak için müziğin gücüne inanıyoruz. Ürünlerimizin gençlere sağlayabileceği faydaları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla birleştiriyoruz. Ürünlerimizi müzik eşliğinde eğlenceli bir dille gençlerimizle buluşturuyoruz."