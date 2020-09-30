'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı - Son Dakika

'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay'ın ortak projesi olan gençleri madde bağımlılığından korumak için hayata geçirilen proje online olarak Balıkesir'de başladı.

'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay'ın ortak projesi olan gençleri madde bağımlılığından korumak için hayata geçirilen proje online olarak Balıkesir'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca tüm Türkiye'de uygulanan Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı kapsamında Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimleri" online olarak gerçekleştirildi. Balıkesir Yeşilay Şube Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimlerine Yurt Müdürleri, Şube Müdürleri, İlçe Spor Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Gençlik Liderleri, Antrenörler ile hizmet alımı personelleri olmak üzere 251 personel katıldı. Online olarak verilen eğitime gruplar halinde katılım sağlandı. Pandemi nedeniyle Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilen eğitimlerde; Madde Bağımlılığı, Bağımlılık yapıcı maddeler, Madde kullanımında görülen fiziksel belirtiler, Madde bağımlılığının olası sonuçları ve zararları, tedavinin başarısındaki etmenler gibi konular ele alındı. Eğitimlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatında gençlere yönelik hizmet veren personellerin bağımlılıkla mücadelede etkin rol almaları ve yaşanabilecek sorunlara yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bağımlı Olma Özgür Ol" sloganı ile gençleri ve özellikle sporcuları madde bağımlılığından korumak için bir çok proje yürütüldüğünü belirterek, bağımlılıkla mücadelenin en önemli yöntemlerden birinin çocukları spora, sanata veya sosyal etkinliklere yönlendirmek olduğunu söyledi. - BALIKESİR

'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı
'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı
'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı
'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı
'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı

Uyuşturucu, Balıkesir, Türkiye, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Gençlere spor yap, bağımlı olma, özgür ol' projesi başladı - Son Dakika

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