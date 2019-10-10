Son Dakika Haberleri: Gençlere su tasarrufu anlatıldı.
Son Dakika Güncel Gençlere su tasarrufu anlatıldı.

Gençlere su tasarrufu anlatıldı.

2 saat önce

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında organize edilen "Gençler DSİ Müdürlüğünü Tanımak ve Topluma Tanıtmak" konulu söyleşi programında su tasarrufu anlatıldı.

Gençlere su tasarrufu anlatıldı., System.String[]

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında organize edilen "Gençler DSİ Müdürlüğünü Tanımak ve Topluma Tanıtmak" konulu söyleşi programında su tasarrufu anlatıldı.


Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz program ile ilgili verdiği bilgide, "Malatya Gençlik Federasyonu olarak gençlere her alanda destek veriyoruz. Farklı etkinlikler ve programlar gerçekleştiriyoruz. Programlarımız çocukları ve gençleri hem sosyalleştirmek hem de bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmaktır. Toplumumuzda su tasarrufu yönünde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz söyleşi programını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.


Ramazan Yavuz, "Programımızın ev sahibi DSİ 92. Şube müdürlüğünde gerçekleştirdik. DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi bey oldu. DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi bey yapmış olduğu sunumlar ile su tasarrufu, baraj ve göletler hakkında bizleri her konuda aydınlattı. Aynı zamanda Malatya'mızda yapılmış olan projeler ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi paylaşımı yaptı" dedi.


DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi, sunumdan sonra gençleri beyler deresi barajını gezdirdi. - MALATYA

Ramazan Yavuz, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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