Gençlere Uygulamalı "Hayata Hazırlama" Eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve Ordu Gençlik Merkezi'nde uygulanan "10 Parmağında 10 Marifet" projesi kapsamında gençler hayata hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve Ordu Gençlik Merkezi'nde uygulanan "10 Parmağında 10 Marifet" projesi kapsamında gençler hayata hazırlanıyor.



Bakanlığın 81 ilde uyguladığı proje kapsamında ortaokul ve liselerde öğrenim gören gençlere ütü yapma, sıhhi tesisat, marangozluk, elektrik tesisatı, ilk yardım, dikiş-nakış ve bisiklet tamiri gibi konular öğretiliyor.



Merkezde oluşturulan atölyede verilen eğitimlerde öğrenciler, hayatı kolaylaştıracak pratik bilgiler ediniyor.



Ordu Gençlik Merkezi Müdürü Mücahit Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin temel el becerilerine okul hayatındayken sahip olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bir gencimiz üniversiteyi kazandığında, ailesinin yanından ayrıldıktan sonra kaldığı evindeki basit bir elektrik arızasına, musluk arızasına müdahale edebilsin. Bunlarla ilgili el becerileri olsun, kendine yetebildiğini görsün. Amaç ve hedeflerimizin başında bu geliyor." dedi.



Bununla ilgili çalışmalara yaklaşık iki ay önce başladıklarını ifade eden Uçar, atölyede şimdiye kadar 250 gence bu eğitimlerin verildiğini söyledi.



Uçar, eğitimlerde gençlere elektrik tesisatı, ampul değiştirmekle ilgili bilgi verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Yine sağlıkla ilgili tansiyon ölçümü bilgileri veriyoruz. Onun dışında dikiş, ütü işleri, musluk tamiratı, su tesisatları ile ilgili tamirat eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda basit ahşap işleriyle ilgili tamiratları öğretiyoruz. Bunların dışında gençlerimize bisiklet tamiri ile ilgili el becerileri kazandırma konusunda çalışmalar yapıyoruz."



"Önemli şeyler öğrendim"



Öğrencilerden Ercan Özçelik, gençlik merkezine ders çalışmak için geldiğini belirterek, "Ders çalışırken canım sıkıldığı zaman burada eğitim alıyorum. Özellikle musluk değiştirme, tesisat, elektrik akımı, mobilya hakkında çok önemli şeyler öğrendim." diye konuştu.



El becerisini geliştirdiğini dile getiren Özçelik, "Daha önce çok az bilgim vardı. Bu öğrendiklerimizin ileriki dönemde çok lazım olacağını düşünüyorum. Özellikle üniversite yıllarında tek başımıza kalacağız. İşte bu öğrendiklerimizle sorunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.



Samet Gürsel Biber ise daha önce bilmediği birçok şeyi öğrenmeye başladığını vurguladı.



Gönül Çavaş da atölyede dikişi, ütü yapmayı öğrendiğini ifade ederek, eğitimin çok faydalı olduğunu kaydetti.

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