Gençlere Uyuşturucu Satarken Yakalandı: 1 Gözaltı
22 dakika önce
Zonguldak'ta gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
'ta gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak'ın Kozlu
ilçesinde 4 kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında 75 extacy hap, 2 gram bonzai uyuşturucu ve 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 yaşındaki R.K., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:42 Kaynak: İHA
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