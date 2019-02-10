Gençlere ve Çocuklara Camiden Halı Sahaya Tam Destek
50 dakika önce
Turgutlu Belediyesi, gençlerin ve çocukların spor yapmalarına yönelik her türlü imkanını seferber ederken, onların birlik ve beraberliğini daim kılan ibadetlerinin sonrasında da camiden halı sahaya dek yanlarında oluyor.
Turgutlu Belediyesi
, gençlerin ve çocukların spor yapmalarına yönelik her türlü imkanını seferber ederken, onların birlik ve beraberliğini daim kılan ibadetlerinin sonrasında da camiden halı sahaya dek yanlarında oluyor.
Çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerini destekleyecek farklı spor branşlarında eğitim vermeyi sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kez Sosyal İşler Müdürlüğü'nce sporu ve ibadeti bir araya getirecek yeni bir projeye imza attı. Sabri Bey Camii'nden gelen talebin belediye imkanlarınca yerine getirilmesinin ardından önce camide ibadetlerini yapan çocuk ve gençler, ardından belediye tesislerinde halı saha futbol karşılaşması yaparak bir arada olmanın tadını çıkardı. Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla ilk ikisi gerçekleştirilen etkinlik, Turgutlu'daki diğer camilerin de talebi üzerine çocuk ve genç sayısı artarak devam ediyor.
Etkinliğin bu hafta da üçüncüsünü gerçekleştireceklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin
, "İlk olarak Sabri Bey Camii imam hatibimiz ile cami cemaatinden olan evlatlarımızın talepleri olan halı saha tahsisi ve ulaşım hizmetimizi yerine getirmemizin sonrasında ortaya güzel bir proje çıktı. Akşam namazını eda eden evlatlarımızı araçlarımızla Irlamaz Spor Tesisleri'mize götürdük, onların futbol oynamalarına imkan sağladık ve elbette ikramlarımızla onları ağırladık. İlk iki etkinlikte arkadaşlıklarını ve dostluklarını da pekiştiren evlatlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir düşünceyle yola çıktılar. Biz de onları bu güzel yolda sürdürülebilirlik noktasında teşvik etmeye gayret gösteriyoruz. Rabbim bizlere vatanına, bayrağına, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin temennisiyle, hem evlatlarımızı, hem cami imam hatiplerimizi hem de kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:10 Kaynak: İHA
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