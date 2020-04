Gençlere yatırım katlanarak geri dönüyor

Ege Genç İnsanları Derneğinin (EGİAD) sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 11 yıldan beri süregelen EGİAD Hayat Okulu, 25 Nisan'da kapılarını online olarak açtı. İzmir'deki 5 üniversiteden 100'ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisinin katılımıyla gerçekleşecek "Hayat Okulu" kapsamında 5 hafta boyunca öğrencilere kişisel gelişim eğitimleri verilecek. Her yıl en az 150 öğrenciyi mezun eden EGİAD Hayat Okulu'ndan bu sene ile birlikte bine yakın genç hayata kazandırılmış olacak.



Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksekokulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan EGİAD, İzmir'deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100'ü aşkın başarılı gencin kariyer planlamasına destek olmak üzere eğitimlere başladı. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören gençler, kurumsal hayata hazırlanmak üzere EGİAD'ın bu sene online olarak yürüteceği eğitimlere katıldı.



Gençlerin elinden tutan projeler



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, genç iş insanları örgütü olarak genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek genç işsizlik rakamlarını düşürmek için mücadele ettiklerini dile getirdi. Gençlerin elinden tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Aslan şöyle konuştu: "Hem yaşanılan nitelikli ara eleman bulma sorununa çözüm getiren hem de genç işsizliğe bir nebze de olsa çare olan Hayat Okulu kapsamında etkili iletişim becerileri, kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, duygusal zeka, takım çalışması, çatışma teknikleri, karar alma ve problem çözme teknikleri gibi alt başlıklar ele alınacak."



Yeni düzende kişisel gelişim önem kazandı



Yaklaşık 2 aydır korona virüs (Covid-19) nedeniyle zor günlerden geçildiğini hatırlatan EGİAD Başkanı Aslan, hayatın her alanında inanılmaz hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni düzene bu anlamda adapte olmak zorundayız. Yeni düzen bize hem esnek ve uzaktan çalışmayı getirecek hem de her zamankinden fazla şekilde kişisel gelişimimize önem vermemiz ve kendimize yatırım yapmamız gerekecek. Dilerim ki EGİAD Hayat Okulu bu anlamda sizlere en büyük faydayı sağlar. Sonuç olarak başında genç ifadesi olan bir derneğin başkanı olarak, gençleri çok önemsediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Onlara yapılan her yatırım fazlasıyla geri dönüyor. Gençlere verilen hiçbir emek kesinlikle boşa gitmiyor. EGİAD olarak uzun yıllardır söylediğimiz bir sloganımız var. Biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Bunu söylerken bir tek güvencemiz var; o da gençlik. Sizlerin yüce önder Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki her bir sözcüğün anlamını bilerek gereğini yerine getireceğinize inanıyor ve güveniyoruz. İşte bu nedenle bir iş insanları derneği olmamıza rağmen her yıl en az birkaç gençlik projesine imza atıyoruz. Hayat Okulu da bizim gözbebeği projelerimizden bir tanesi" diye konuştu.



Eğitimlerin ilk haftasında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş Sosyal Medya İletişimi başlığıyla konuk konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu. Eriş, sosyal medya iletişimi ve yönetimi hakkında terminolojik bilgi ve uygulamaya dönük pratikleri genç katılımcılara aktardı. Eğitimde, dijital yetkinlikler ve donanımlar, sosyal medya iletişimi ve yönetimi bilgisi, sosyal medya stratejisi oluşturma yetisi, sosyal medyada içerik üretimi ve yönetimi bilgisi, sosyal medyada kitle oluşturma stratejilerini öğrenme başlıklarına değinildi. - İZMİR