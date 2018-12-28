Gençleri Darp Ettiği İddia Edilen Polise Dava

Bakırköy'de bir restoranda 3 kişiyi darp ettiği ve bir kişinin de parasını gasp ettiği iddia edilen polis memuru C.D.A. (29) hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy'de bir restoranda 3 kişiyi darp ettiği ve bir kişinin de parasını gasp ettiği iddia edilen polis memuru C.D.A. (29) hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Bakırköy'de 18 Kasım tarihinde bir restoranda yemek yiyen 3 genci darp ve gasp ettiği iddia edilen polis memuru C.D.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Polis memuru hakkında 'başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit yaralama', 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme', 'suçu bildirmeme' ve 'eziyet etme' suçlarından toplam 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



Hazırlanan iddianamede C.D.A'nın olay günü 3 gencin bulunduğu restorana gittiği ve restoran sahibine polis tanıtım kartını göstererek bir operasyon yapacağını söylediği belirtildi. İddianamenin devamında ise, "Şüphelinin restoranın içerisine girerek bir masaya oturduğu ve şikayetçiler E.C.B., K.K.A.,T.T.B.'yi gözetlemeye başladığı, polis kartını göstererek şikayetçileri aşağıya indirdiği burada 'malları çıkarın' diyerek şikayetçilerin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi çıkarmalarını söylediği" aktarıldı. Şikayetçilerin üzerlerinde uyuşturucu madde olmadığını söylediği aktarılan iddianamede, polis memurunun şikayetçiler E.C.B., K.K.A., T.T.B.'yi dövmeye başladığı, ardından restoranın mutfak kısmına götürdüğü ve sadece iç çamaşırlarıyla kalacak şekilde soyduğu, şikayetçilerden K.K.A.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde çıktığı anlatıldı.



Şüpheli C.D.A.'nın şikayetçi K.K.A. ile yalnız kaldıktan sonra 'benim muhbirim olacaksın' dediği öne sürülen iddianamede, şüpheli polis memuru C.D.A.'nın K.K.A. ile dışarı çıktığı, K.K.A.'nın üzerinde bulunan 500 TL'yi aldığı, ardından da söz konusu K.K.A.'dan ele geçirilen uyuşturucuyu yok ettiği iddianamede yer aldı.



İddianamede, şüpheli C.D.A. hakkında, 'başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit yaralama', 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme', 'suçu bildirmeme' ve 'eziyet etme' suçlarından toplam 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polis memuru C.D.A. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

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