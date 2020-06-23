Gençleri doğa ile buluştu, dev maske açtı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Gençler Doğayla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Trebenna Antik Kenti-Geyik Bayırı' parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. Ücretsiz etkinlikte 40 genç, doğa ile baş başa bir gün geçirdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yaşantısına katkı sağlayabilmek, onları Antalya'nın doğal ve tarihi güzellikleriyle buluşturabilmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Akdeniz Dağcılar Birliği Derneği (ADAB) işbirliği ile gerçekleşen "Gençler Doğayla Buluşuyor" etkinliğine 40 genç katıldı.



Gençler, Trebenna Antik Kenti- Geyik Bayırı parkurunda 8 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen yürüyüşte gençler şehrin stresinden uzak, doğa ile baş başa bir gün geçirdi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli yürüyüşte hazır bulundu. Katılımcılara yürüyüş boyunca sıvı ve gıda takviyesi yapıldı.



Katılımcı gençler, pandemi nedeniyle maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş alanında büyük bir maske açtı ve "Maskem Seni, Masken Beni Korur" mesajı verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa yürüyüşleri çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak farklı parkurlarda sürecek. - ANTALYA