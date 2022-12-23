Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede başlatılan geniş çaplı inceleme neticesinde gençlere yönelik örgüte üyelik ve propaganda amaçlı çalışmalar yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi - Son Dakika

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