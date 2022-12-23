Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede başlatılan geniş çaplı inceleme neticesinde gençlere yönelik örgüte üyelik ve propaganda amaçlı çalışmalar yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi - Son Dakika