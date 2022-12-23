Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi - Son Dakika
Üye Girişi

Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi

23.12.2022 21:26
Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi

Kocaeli'de gençleri örgüte üye yapmak için çalışmalar yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede başlatılan geniş çaplı inceleme neticesinde gençlere yönelik örgüte üyelik ve propaganda amaçlı çalışmalar yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ŞEHİT TEĞMENİN ADI, KÖY OKULUNDAKİ KÜTÜPHANEDE YAŞAYACAK ŞEHİT TEĞMENİN ADI, KÖY OKULUNDAKİ KÜTÜPHANEDE YAŞAYACAK Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:16 Fatih Terim'den çok konuşulacak 'geri dönüş' mesajı: Ben bitti demeden bitmez
21:09 Mersin'de kahreden olay! Sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı
20:58 Memur ve emeklilere Bakan Vedat Bilgin'den müjde: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız
20:43 Bakan Vedat Bilgin'den sendikalarla ilgili olay sözler: Asgari ücrette büyük artış istemediler
20:39 Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi
20:35 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un forma vermediği yıldız futbolcu ezeli rakibe gitmek üzere!
20:19 Gülşen'in yılbaşında nerede olacağı ortaya çıktı! Alacağı rakam dudak uçuklattı
20:16 Türkiye 'sıfır atık' merkezi olacak! Müjdeyi Emine Erdoğan duyurdu
19:57 Mansur Yavaş, AK Partinin kalesinde yoğun ilgiyle karşılaştı
19:56 Milli futbolcu Emirhan İlkhan koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 21:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: Gençleri kandırıp PKK üyesi yapmayı hedefliyorlardı! Ekipler tepelerine bindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement