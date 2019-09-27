Son Dakika Haberleri: Gençleri spora özendirmek için spor aletlerini kendisi tamir etti
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Gençleri spora özendirmek için spor aletlerini kendisi tamir etti

45 dakika önce

2. Amatör Küme takımlarından Elvanpazarcıkspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Öztürk, beldenin gençlerinin spor yapmaları için kırık dökük olan spor aletlerini tamir ederek kullanacak hale getirdi.

Gençleri spora özendirmek için spor aletlerini kendisi tamir etti, System.String[]

2. Amatör Küme takımlarından Elvanpazarcık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Kulüp Başkanı Ali Rıza Öztürk, beldenin gençlerinin spor yapmaları için kırık dökük olan spor aletlerini tamir ederek kullanacak hale getirdi.


Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde beldenin gençlerini spora yönlendirmek amacıyla kurulan Elvanpazarcıkspor kulübü kurulduğu ilk yılda 2.Amatör Kümede büyük bir başarı göstererek Play-Off oynadı. Elvanpazarcıkspor Kulübü Başkanı Ali Rıza Bozkurt, futbolun dışında da gençlere yararlı olmaya devam ediyor. Başkan Bozkurt, belde de kırık dökük olan spor aletlerini tamir edip tekrar kullanacak hale getirdi. Elvanpazarcıkspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Bozkurt'un bu anlamlı hareketi ise beldeden büyük taktir topladı.


Elvanpazarcıkspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Bozkurt, "Gençlerimizin spor aletlerini kullanabilmeleri için spor aletlerini tamir ettim. Spor aletlerinin kırık dökük olmasına gönlüm elvermedi. İnşallah gençlerimize bu şekilde bir faydam olduysa ne mutlu bize. Futbolun dışında da sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam edeceğiz. Her şey beldemiz için" dedi. - ZONGULDAK

Ali Rıza Bozkurt, Rıza Öztürk, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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