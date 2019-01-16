MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB
) Başkanı Abdullah Eren
, " Türkiye
'de lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen gençleri, Türkiye Bursları programına başvurmaya davet ediyorum." dedi.
YTB Başkanı Eren, kurum tarafından yürütülen, yabancı öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan ve 15 Ocak-20 Şubat tarihlerinde başvuruların kabul edileceği "2019 Türkiye Bursları" hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Eren, Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen gençleri Türkiye Bursları programına başvurmaya davet ederek, 15 Ocak itibarıyla başlayan başvuru sürecinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Türkiye Burslarının 2011'den bu yana verildiğini hatırlatan Eren, dünyanın dört bir tarafından yapılan burs başvurularının her sene arttığını belirtti.
Eren, Türkiye Bursları için bu sene başvuru tarihlerini 15 Ocak-20 Şubat olarak tayin ettiklerini söyleyerek, "Türkiye Bursları programı Türkiye'yi yakından takip eden birçok uluslararası öğrenci tarafından takip ediliyor." dedi.
Dışişleri Bakanlığının, dünyanın neresinde büyükelçilik ve konsolosluk varsa onlara bu ilanı gönderdiğinin altını çizen Eren, yurt dışında faaliyet gösteren temsilcilikler ve kamu kurumlarının bulundukları ülkelerdeki üniversite ve liselerde burs duyurusu yaptıklarını vurguladı.
"Gençleri, Türkiye Bursları programına başvurmaya davet ediyorum"
Eren, burs başvurularının geçmişte birkaç farklı dönemde alındığını ancak bu sene tek dönemde alınmasına karar verildiğini belirterek, "Gelen başvuruları daha sağlıklı değerlendirme ve gelen başvuruların kalitesini arttırmak adına başvuruları tek döneme indirdik. Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen gençleri, Türkiye Bursları programına başvurmaya davet ediyorum. Başvursunlar, sistem açık." diye konuştu.
Her sene 4 bin civarında öğrenciyi Türkiye'ye burs yoluyla getirdiklerini dile getiren Eren, Türkiye'de toplamda 140 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu ve bunlardan 17 bininin YTB Türkiye Bursları programına dahil olduğunu söyledi.
"Türkiye Bursları çok ciddi bir imkan"
Eren, Türkiye Burslarının çok ciddi avantajları bulunduğunu aktararak, "Öncelikle her türlü imkanı barındıran bir burs. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sırasıyla aylık 700, 900 ve 1400 liralık ödeme yapıyoruz. Üniversite harçlarını karşılıyoruz, yurt ücretlerini karşılıyoruz, sağlık sigortalarını yaptırıyoruz, Türkiye'ye geliş ve dönüş biletlerini alıyoruz. Çok ciddi bir imkan. Türkiye yükseköğrenimde çok önemli mesafeler kaydediyor. Biz kaliteli öğrenci getirerek bunu desteklemek istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de çok iyi İngilizce ve Türkçe eğitim veren üniversitelerin olduğunu hatırlatan Eren, yabancı öğrencilerin bunu takip ettiğini belirtti.
Eren, "Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanların iş bulma oranları çok yüksek. Bunu bilhassa Türkiye'ye yakın ülkelere baktığımızda, 1992'den itibaren Türkiye'ye gelen ve devletimizin burs imkanlarıyla okuyup ülkelerine dönenlerin farklı sektörlerde iyi makamlarda olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin sahip olduğu doğal güzelliklerin de uluslararası öğrencileri cezbettiğini söyleyen Eren, Türkiye'nin coğrafyası, tarihi ve kültürüyle birçok medeniyetlere beşiklik yapmış bir ülke olduğunu anımsattı.
Eren, Selçuklu
, Osmanlı, Hitit ve Bizans gibi imparatorlukların bu topraklarda hüküm sürdüğünü hatırlatarak, tarih, kültür, medeniyet ve insanla buluşmak isteyen uluslararası öğrencilerin mutlaka bu eğitim fırsatlarından istifade edeceğinin altını çizdi.
"Türkiye'deki yaşam standartları daha makul"
Türkiye'nin farklı bölgelerinde okuyanların bu zenginliği görebileceğini belirten Eren, "Türkiye'deki yaşam ve hayat standartları diğer ülkelere nazaran daha makul. Bu da öğrencileri cezbediyor. Bu faktörleri bir araya getirdiğimizde Türkiye'de uluslararası eğitimin cazip hale geldiğini görüyoruz." dedi.
Eren, YTB'nin gelecek yıllarda daha kaliteli öğrencilere burs imkanı sunacağına değinerek, "Önümüzdeki yıllarda biz kaliteli öğrenci kabul etmek istiyoruz. Bu sene pilot birkaç ülkede bunu uygulayacağız. Kendi ülkelerinde üniversiteye giriş sınavlarındaki belgeyi isteyeceğiz. Ülkelerinde başarı yakalamış öğrencileri bu burslara angaje etmek için farklı yolları deneyeceğiz. Bazı öğrencileri direkt mülakata alacağız, bazılarını büyük oranda burslandırma ile programa dahil edeceğiz." diye konuştu.
"Kaliteli öğrencilerin artmasını istiyoruz"
Türkiye Diyanet Vakfı, Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışında birçok lisesi olduğunu hatırlatan Eren, bu liselerden de başarılı öğrencileri burs programına kabul ettiklerini söyledi.
Eren, son yıllarda Türkiye'nin uluslararası arenada yükselen bir ülke olması nedeniyle Türkiye'ye eğilimin artacağını düşündüğünü kaydetti.
Geçen yıllarda 100 binin üzerinde burs başvurusu aldıklarını hatırlatan Eren, "Biz başvuru sayısının artmasını istemekle beraber içindeki kaliteli öğrencilerin artmasını da istiyoruz." diye konuştu.
Eren, 15 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar başvuruların yapılacağını ve sonraki 3 ay içinde başvuruları eleme ve değerlendirme süreci olacağını belirterek, "Verilen bursların arkasında çok ciddi bir emek var. Biz YTB olarak milletimizin vergileriyle verilen bursların sorumluluğunun sonuna kadar farkındayız. Hak eden öğrencilere vermeye çalışacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki gençleri Türkiye Bursları programına başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.