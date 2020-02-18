Gençleri uyuşturucu kullanımına özendirdiği belirlenen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençleri uyuşturucu kullanımına özendirdiği belirlenen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Gençleri uyuşturucu kullanımına özendirdiği belirlenen şahıs tutuklandı

7 saat önce

Kartal'da gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Kartal'da gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda Ozan U. (23) isimli şahsın gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği ve gençleri uyuşturucu kullanımına özendirmek için renkli uyuşturucular sattığı, uyuşturucu haplara "Atom", "Fişek", "Çiftpatlar" gibi isimler taktığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelinin uyuşturucuları oyuncak araba şeklindeki hassas terazide tartıp gençlere verdiğini belirledi.

Daha sonra bir mağdurun ifadesini değerlendiren ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi teknik takibe aldı. Üç günlük takibin ardından 16 Şubat Pazar günü şüphelinin zula evi olarak kullandığı ikameti de belirleyen polisler akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonla Ozan U'yu gözaltına aldı. Polis adreste yaptığı aramalarda 187 adet extacy hap,? 385,6 gram metamfetamin ve oyuncak araba şeklindeki hassas terazi ile bir miktar para ele geçirdi.

Daha önce uyuşturucu madde bulundurma ve hırsızlık suçlarından beş suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından 17 Şubat Pazartesi günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençleri uyuşturucu kullanımına özendirdiği belirlenen şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:13 Kaynak: AA
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