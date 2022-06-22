Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile Kırşehir'e uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul 'dan yolcu otobüsü ile Kırşehir'e seyahat eden H.R. isimli şahıs, Düzce'de ki dinlenme tesisinde üst araması sonucunda 250 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, Kırşehir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gençleri zehirleyecekti otobüste yakalandı - Son Dakika

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